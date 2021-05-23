مصر: القضاء يقرر الإبقاء على احتجاز سفينة إيفر غيفن التي عطلت الملاحة في قناة السويس

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رفضت محكمة مصرية الأحد التظلم الذي رفعته الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/آذار، بحسب ما أعلنه محام يمثل الشركة اليابانية، ما يعني استمرار حجز الحاوية.

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أفاد محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/آذار بأن محكمة اقتصادية مصرية قضت الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة وهو ما يعني استمرار حجزها.

وأشار المحامي أحمد أبو علي لرويترز إلى أن دائرة الاستئناف بالمحكمة قبلت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة والتي ستنعقد في 29 مايو/أيار للنظر بالدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916,5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.

يذكر أن حاوية إيفر غيفن تسببت بتعطل حركة الملاحة في قناة السويس طيلة أسبوع بعد جنوحها داخل الممر.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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