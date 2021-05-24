حساب على إنستاغرام ينشر صورتين يرحج أنهما للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

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صورة التقطت في دبي في 23 أيار/مايو تظهر على ما يبدو الشيخة لطيفة في دبي مول في الإمارات مع امرأتين غير معروفتين ونشرت على حساب غير مؤكد منه على تطبيق إنستاغرام.

نشر حساب على إنستاغرام صورتين يرجج أنهما لابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة، ويأتي ذلك بعد أن طالبت الأمم المتحدة في شهر شباط/فبراير الماضي السلطات بإثبات أن لطيفة على قيد الحياة. وظهرت في صورة أولى على هذا الحساب على مايبدو الشيخة الشابة إلى جانب امرأة، فيما تضمنت صورة أخرى على الحساب نفسه الشيخة لطيفة جالسة في مركز "مول الإمارات" التجاري في دبي مع امرأتين أخريين.

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بعد أشهر من مطالبة الأمم المتحدة بدليل على أنها على قيد الحياة، نُشرت على حساب في تطبيق إنستاغرام صورتان تظهران على ما يبدو ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة هذا الأسبوع.

وفي شباط/فبراير طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدليل بعدما بثت شبكة "بي بي سي" تسجيلا مصورا للطيفة قالت فيه إنها محتجزة وتخشى على حياتها.

ويشار إلى أن الشيخة لطيفة البالغة 35 عاما لم تُشاهد في العلن منذ محاولتها الفاشلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس 2018.

وتظهر في واحدة من الصورتين نشرت مساء السبت على الحساب غير المتحقق منه، الشيخة الشابة إلى جانب امرأة وتعليق جاء فيه "طعام جميل في (مطعم) بيشيه ماريه (وسط دبي) مع لطيفة".

ونشرت قبل ذلك صورة أخرى على الحساب نفسه ظهرت فيها على ما يبدو الشيخة لطيفة جالسة في مركز "مول الإمارات" التجاري في دبي مع امرأتين أخريين.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التعرف على أي من النساء اللواتي ظهرن في الصور، بينما لم تعلق سلطات دبي عليها. لكن وفقا لشبكة "بي بي سي"، قال أصدقاء للطيفة إن المرأتين اللتين ظهرتا قربها في المركز التجاري على معرفة بالفعل بالشيخة.

واعتبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية روثنا بيغوم أنه "إذا كانت هذه الصورة صحيحة وحديثة، فإنها تمنحنا بعض الراحة لأنها على قيد الحياة".

وفي شباط/فبراير، قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة "تتلقى العلاج في منزلها" وإن "وضعها إلى تحسن"، مضيفة "نأمل في أن تستأنف النشاطات العامة في الوقت المناسب".

فرانس24/ أ ف ب

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