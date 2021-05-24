وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يرى أي مؤشرات ملموسة على رغبة إيران في العودة للاتفاق النووي

© أ ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة تفيد برغبة إيران في "القيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي. ورد عليه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين بالقول إن رفع عقوبات الرئيس السابق دونالد ترامب "هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد على محطة "سي إن إن" التلفزيونية أن واشنطن لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.

وأثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، قال بلنيكن: "السؤال الذي ليست لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددا للاتفاق".

وفي حديث آخر مع محطة "إيه بي سي"، قال: "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي". وأضاف أن "إيران تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار". وتابع "هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن".

صحافي مختص في النووي الإيراني من فيينا 02:36

it

ظريف يرد على بلينكن

وصباح الاثنين، توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على تويتر بالقول لبلينكن إن "رفع عقوبات [الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري المعارض لإيران دونالد] ترامب (...) هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية".

وأضاف "لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح معكم"، مشددا على أن "إرث ترامب تجاوز مدة صلاحيته. تخلوا عنه".

وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق العام 2015، وأدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاق تعثر منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.

غير أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا.

"ضغوطات ترامب لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها"

ورأى بلينكن أن سياسة الضغوط هذه التي مارسها ترامب على طهران "لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعا". ونوه إلى أن إيران "ستتصرف حال امتلاكها سلاحا نوويا أو القدرة على تطويره قريبا بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد".

ويخوض الأطراف المنضوون في الاتفاق النووي مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، للبحث في عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، والتي كانت قد تراجعت عنها تدريجيا بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي منه.

ويحضر وفد أمريكي في العاصمة النمساوية على هامش المباحثات، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.

ويأمل دبلوماسيون بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها في 18 حزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك