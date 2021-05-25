الانتخابات الرئاسية السورية: من هو المرشح الحلبي عبد الله سلوم عبد الله الذي "تجرأ" على "منافسة" بشار الأسد؟

يتوجه الناخبون في سوريا الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد من بين ثلاثة مرشحين وهم الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ العام 2000 ومنافسيه محمد مرعي وعبد الله سلوم عبد الله اللذين تلقيا الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية لخوض غمار السباق. فمن هو عبد الله سلوم عبد الله الذي شغل في السابق عدة مناصب هامة، أبرزها وزير دولة. ومن هو هذا المرشح الحلبي الذي "تجرأ" على "منافسة" بشار الأسد؟

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"قوتنا بوحدتنا"... هذا هو الشعار الذي رفعه عبد الله سلوم عبد الله المرشح الثالث طيلة الحملة الانتخابية الرئاسية في سوريا. ينظم الاقتراع الأربعاء ويتسابق عبد الله سلوم مع الرئيس المنتهية ولايته بشار الأسد والمرشح الثالث محمود مرعي.

ولد هذا السياسي المخضرم في عام 1956 بمحافظة حلب وبالتحديد في مدينة أعزاز التي تخضع اليوم لسيطرة الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية لأنقرة. وهو متخرج من كلية الحقوق وأب لخمسة أطفال (بنتان وثلاثة صبيان).

شغل مناصب سياسية كثيرة، أبرزها منصب وزير لشؤون الدولة السورية بين عامي 2016 و2020. كما كان أيضا نائبا في مجلس الشعب السوري بين 2003 و2007 ثم بين 2012 و2016 إثر دورة تشريعية ثانية.

بدأ عبد الله سلوم مشواره السياسي في نقابة الطلبة بدمشق قبل أن يلتحق بحزب الوحدويين الاشتراكيين. وهو أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم ليصبح بعد سنوات من النضال الحزبي عضوا بارزا فيه.

ورغم أنه كان أول المتقدمين بطلب الترشح لمنصب رئيس سوريا في الانتخابات المقررة الأربعاء، إلا أنه لا يصنف في خانة المعارضين السياسيين لبشار الأسد لا سيما أنه شغل منصب وزير شؤون الدولة لغاية العام الماضي.

وجدير بالذكر أنه رغم توجيه المجتمع الدولي تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لبشار الأسد، لم يمنعه ذلك من ترشحه للانتخابات الرئاسية. وسبق أن فاز فيها في 2014 بنسبة 88 بالمئة من الأصوات على حساب مرشحين اثنين لم يملكا أي حظوظ لتولي الحكم.

ترشح عبد الله سلوم عن حزب الوحدويين الاشتراكيين

وفي البيان الانتخابي الذي نشره في شكل شريط فيديو على حسابه في توتير، دعا الناخبين السوريين إلى التصويت لصالحه قائلا "أنا المرشح عبد الله سلوم عبد الله، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين، على موعد معكم لتقولوا كلمتكم المدوية في وجه أعداء سوريا. كونوا على قدر المسؤولية وأنتم هكذا والنصر لنا".

فيما استغل نفس البيان لكي ينتقد "الهجمات الإرهابية البشعة التي تواجهها سوريا والإرهاب الاقتصادي الذي استهدف حياتنا جراء الحصار المفروض من قبل دول لا تمتلك أقل قدر من الإنسانية والأخلاق".

ترك عبد الله سلوم العام الماضي منصب وزير الدولة، الأمر الذي جعله يملك الوقت الكافي لكي يتفرغ أكثر إلى حزبه ويبني برنامجا انتخابيا يأمل أن يقنع به السوريين ليختارونه رئيسا جديدا للبلاد.

وبخصوص مشاركته في الانتخابات التي يرجح المراقبون أن يفوز فيها بشار الأسد، أكد عبد الله سلوم عبد الله في مقابلة أجراها مع القناة السورية الرسمية أن حزبه (الوحدويين الاشتراكيين) هو الذي اختاره لخوضها، مضيفا بأنه كان "ملزما بقرار الحزب".

"أنا أدافع عن الدولة السورية ولا يمكن أن أنكر ما قدمته لي"

وقال "لم أترشح ضد مرشح حزب البعث أو ضد أي مرشح آخر. ولا يوجد أي قانون يمنع مرشحا ما لخوض الانتخابات. أنا استكملت جميع الشروط المطلوبة لذلك". ونفى عبد الله سلوم أن يكون ترشحه بمثابة "مسرحية مفبركة" من قبل النظام السوري، بل بالعكس فهو يملك قناعة قوية كما يقول بأن "الصناديق هي التي ستفرز عن المنتصر ونحن نقبل ما يقرره الشعب".

وكان الخبير السياسي المختص في شؤون العالم العربي خطار أبو دياب قد صرح لفرانس24 أن "النظام السوري هو عبارة عن جمهورية وراثية تتناوب على ترأسها عائلة الأسد. وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية ما هي إلا إخراج عبثي يوهم بوجود آليات ديمقراطية في البلاد ويرسخ استمرارية ذلك".

ويحتل بشار الأسد منصب الرئيس منذ العام 2000 بعد أن خلف والده حافظ الأسد الذي توفي بعدما حكم سوريا لثلاثة عقود.

ويرى خطار أبو دياب أن "النظام السوري عين مرشحين اثنين للعب أدوار ثانوية مثل ما يقع في السينما، لتغطية الخطاب المؤطر بدقة من المخابرات، بينما ستجدد ولاية الممثل الرئيسي بشار الأسد بحكم الواقع. وهما يدركان هذا الأمر جيدا"، وذلك في إشارة إلى عبد الله سلوم والمرشح الثالث محمود مرعي وقد منح كليهما الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية لخوض غمار السباق الرئاسي.

فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، يرى عبد الله سلوم أن سوريا لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل دون "القضاء على الإرهاب ودحر المحتلين خارج بلادنا". وأوضح في هذا الشأن أن "الهدف الأول من ترشحي هو القضاء على الإرهاب، من بينهم الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي والتركي". وأضاف "رجب طيب أردوغان فكك كل مصانع حلب وسرقها. فلا بد أولا من تحرير الأرض بالكامل حتى يعود المهجرون إلى وطنهم ويكثفون الجهود من أجل النهوض بالاقتصاد السوري".

وأودت الحرب بحياة مئات الآلاف من المواطنين وأدت إلى هجرة الملايين. فيما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 80 بالمئة من السوريين يعانون من الفقر.

وفي سؤال حول كيفية إمكان شخص كان عضوا في الحكومة ومساندا للنظام السوري أن يترشح للرئاسيات، أجاب "عندما كنت وزيرا كنت أنتقد بعض تصرفات الحكومة. أنا صحيح كنت جزءا من الحكومة لكنني لا أدافع عنها. أنا أدافع عن الدولة السورية ولا يمكنني أن أنكر ما قدمته لي ولأولادي".

عبد الله سلوم يرفض التطبيع مع إسرائيل في حال أصبح رئيسا لسوريا

وتابع "الذين يقولون إنني لا أملك الحق في الترشح هم في الحقيقة أعداء سوريا. يصطادون في المياه العكرة وغادروا البلاد وأصبحوا يحاربونها من الخارج بتمويل من دول قد تكون للأسف عربية".

هذا، ودعا عبد الله سلوم في برنامجه السوريين إلى "مقاومة شعبية لأن الإرهاب لا يمكن أن يخرج من سوريا دون مقاومة". وشدد "الشعب السوري مطالب بالمقاومة لأنها هي الأساس لدحر الإرهاب"، مؤكدا أن على الدولة السورية "تقديم كل ما هو ممكن لدعمها، خاصة وأن الشعب السوري مهيأ لذلك".

وفي حال فاز بالانتخابات الرئاسية، يشير عبد الله سلوم إلى رفضه السير على خطى بعض الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل. وأكد في هذا الشأن "يجب أن نستفيد من دروس التاريخ. الأردن ومصر طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل لكن الدولتين لم تستفيدا من أي شيء. سوريا لها مواقف ثابتة ولا تنتظر الأوامر لا من الشرق ولا من الغرب".

إنعاش قطاع الزراعة ومكافحة الفساد

هذا، ويأتي تنظيم الانتخابات الرئاسية الثانية منذ بداية النزاع السوري في 2011 في سياق أزمة يشهد فيها اقتصاد هذا البلد المدمر تدهورا كبيرا. واستطاع بشار الأسد، الذي بدا أنه بات يقبل بأن تكون سيادته على البلاد محدودة، البقاء في السلطة بدعم من حليفتيه روسيا وإيران في وقت وصلت فيه المحادثات من أجل إيجاد حلول تشمل انتقالا سياسيا، إلى نفق مسدود.

وفي المجال الاقتصادي، يريد عبد الله سلوم عبد الله إنعاش قطاع الزارعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أنه في حال فاز في الانتخابات، سيمنح "مساعدات مالية على شكل قروض موسمية ودون فائدة للمزارعين من أجل تحديث آلاتهم الزراعية" متعهدا "بجعل سوريا بلدا مصدرا للقمح كما كان ذلك في الماضي".

كما تعهد أيضا بمحاربة "الفساد المنتشر في مفاصل الدولة والفاسدين في كل مكان" حسب تعبيره، منوها أن "خطة مكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة السورية الحالية غير كافية خاصة وأن الفساد ازداد في هذه الفترة".

ولم يكشف عبد الله سلوم عن الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي سيتبعها في حال أصبح رئيسا لسوريا مكتفيا فقط بالتركيز على مسألة دحر الإرهاب وإخراج جنود الدول الأجنبية من بلاده. كما أنه لم يتطرق ولو مرة واحدة إلى التواجد العسكري الروسي في بلاده.

وقال خطار أبو دياب قائلا "سنوات الحرب أرهقت سوريا وقسمتها إلى مناطق متعددة تخضع إلى تأثير خارجي على غرار ذلك الذي تمارسه إيران وروسيا وتركيا، دون أن ننسى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين. لذا يظل الوضع غير مستقر والأزمة الاقتصادية تتعمق يوما بعد يوم. رغم كل هذا، لا يهم بشار الأسد سوى التمسك بالسلطة وضمان الاستمرارية".

طاهر هاني

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