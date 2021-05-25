العراق: الآلاف يتظاهرون في بغداد للمطالبة بتوقيف المتورطين في جرائم قتل ناشطين

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صورة من المظاهرات في ميدان التحرير في بغداد. 25 مايو/أيار 2021.

تظاهر آلاف العراقيين الثلاثاء في بغداد للمطالبة بكشف من تورطوا في جرائم قتل ناشطين والجهات التي تقف وراءهم. وتأتي هذه المظاهرة للتنديد باغتيال إيهاب الوزني خاصة، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، ودعا على خلفية هذه الجريمة 17 تيارا ومنظمة، منبثقة من الحركة الاحتجاجية، رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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عبر الآلاف من العراقيين الثلاثاء في مظاهرة ببغداد عن رفضهم سياسية الإفلات من العقاب، بحق المتورطين في قتل ناشطين، وحاولوا الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في هذه الجرائم، ولم تتم معاقبة مرتكبيها بعد رغم وعود السلطات.

وقدم المتظاهرون من مدن بعيدة منها كربلاء والنجف والناصرية، ورفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الجاري، مرفقة بعبارة "من قتلني؟".

تأتي هذه التظاهرة خصوصا للاحتجاج على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس فيما تجمع آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام.

وهتف المتظاهرون الذين كان غالبيتهم من الشباب "بالروح بالدم نفديك يا عراق" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و "ثورة ضد الاحزاب". وقال المتظاهر حسين البالغ 25 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية: "التظاهرة اليوم احتجاجا على قتل الناشطين".

وأضاف "كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين إلى حزب يتعرض للقتل". وتابع "لذلك نعتبر الانتخابات باطلة (...) يراد منها تدوير النفايات الفاسدة".

وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة "ثورة تشرين" في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 والتي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات المسؤولية.

وعلى إثر اغتيال الوزني، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة من الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي.

وأعلنت تلك التيارات في 17 أيار/مايو في بيان مشترك من كربلاء رفض "السلطة القمعية" وعدم السماح "بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتا والاغتيالات مستمرة"، والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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