بلينكن يشدد من إسرائيل على "ضمان عدم استغلال" حركة حماس لمساعدات إعادة إعمار غزة

مؤتمر صحفي مشترك بين نتانياهو وبلينكن، في 25 مايو/أيار 2021.

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس بدعم واشنطن لإعادة إعمار غزة، مشددا على "ضمان عدم استغلال" حركة حماس للمساعدات. ويجتمع بلينكن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، قبل زيارة القاهرة وعمان.

إعلان اقرأ المزيد

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بدأ الثلاثاء جولة في الشرق الأوسط، بدعم واشنطن لإعادة إعمار غزة في إطار جهود تثبيت وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

لكنه أوضح أن الولايات المتحدة تعتزم التأكد من أن حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية، لن تستغل هي نفسها المساعدات الإنسانية.

وقال بلينكن: "ندرك أنه للحيلولة دون تجدد العنف يتعين استغلال الأجواء في معالجة مجموعة أكبر من القضايا والتحديات الأساسية". وأضاف: "يبدأ هذا بمعالجة الوضع الإنساني الجسيم في غزة والبدء في إعادة البناء".

وذكر أن الولايات المتحدة ستعمل على حشد الدعم الدولي لهذه الجهود وستقدم بدورها "مساهمات مهمة" يعلن عنها في وقت لاحق اليوم. كما قال: "سنعمل مع شركائنا، وعن كثب مع الجميع، لضمان عدم استغلال حماس لمساعدات إعادة الإعمار".

وبدأ بلينكن زيارته للمنطقة من القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وهدد نتانياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن "برد فعل قوي للغاية" إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار وأطلقت صواريخ مجددا عبر الحدود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه ناقش مع نتانياهو "الخطوات الأخرى" المطلوب اتخاذها من قادة الجانبين لخط "مسار أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "كما قال الرئيس بايدن.. نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين كليهما يستحقون العيش في سلام وأمان والتمتع بقدر متساو من الحريات والفرص والديمقراطية، والمعاملة باحترام".

ويجتمع بلينكن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، كما سيزور القاهرة وعمان.

وبالتزامن مع مهمة بلينكن، قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستسمح بدخول شحنات الوقود والأدوية والمواد الغذائية المخصصة للقطاع الخاص في غزة لأول مرة منذ انتهاء القتال الذي بدأ في العاشر من مايو/أيار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك