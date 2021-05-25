مصر تقرر خفض التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إيفر غيفن بقناة السويس إلى 550 مليون دولار

© أرشيف/أ ف ب

خفضت هيئة قناة السويس قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في القناة في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحملة عليها"، كما قال رئيس الهيئة أسامة ربيع.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية، خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في هذا المجرى الملاحي في آذار/مارس، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.

وقال ربيع ليل الأحد: "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار". وأوضح أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها "حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة كان لابد من رقم تعويض".

وأضاف: "بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار"، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.

في 23 آذار/مارس جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك