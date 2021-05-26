قطر تعلن تقديم 500 مليون دولار "دعما لإعادة إعمار قطاع غزة"

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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة، في 25 مايو/أيار 2021.

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء إن بلاده ستقدم 500 مليون دولار "دعما لإعادة إعمار غزة"، مؤكدا مواصلة الدوحة "دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة" دولة مستقلة.

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أعلنت قطر التي تستضيف قادة في حركة حماس الأربعاء أنها ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر "تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة"، مضيفا: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة" دولة مستقلة.

فرانس24/ أ ف ب

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