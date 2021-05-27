الأمم المتحدة تطلق تحقيقا دوليا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في 17 يونيو/حزيران 2020.

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضا في "الأسباب العميقة" للتوترات.

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قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضا في "الأسباب العميقة" للتوترات.

وصدر القرار خلال جلسة طارئة للمجلس، المؤلف من 47 دولة عضو، التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.

وعبرت الولايات المتحدة عن "الأسف الشديد" لقرار المجلس، وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال الجلسة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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