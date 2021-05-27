العراق: مخاوف من تفاقم الوضع في بغداد عقب توقيف قيادي كبير في الحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين

أعلنت القوات الأمنية العراقية توقيف القيادي الكبير في الحشد الشعبي قاسم مصلح الأربعاء في بغداد بتهمة اغتيال ناشطين. وقال مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح الخميس إن رواية ثانية تروجها مصادر إعلامية قريبة من الحشد تؤكد بأنه تم الإفراج عن مصلح الليلة الماضية. من جهته، تحدث رئيس الوزراء العراقي عن انتهاك خطير للدستور بعد انتشار مجموعات مسلحة في المنطقة الخضراء.

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أوقفت القوات الأمنية في بغداد قياديا كبيرا في الحشد الشعبي، وهو قائد العمليات في الأنبار قاسم مصلح، بتهمة اغتيال ناشطين، على ما أفاد مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

وأفاد المصدر بإلقاء القبض على مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.

ماذا يحدث في بغداد؟ 06:47

وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر. وانتشرت لاحقا قوات مسلحة من الحشد على مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.

وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

هل تأكد خبر توقيف مصلح؟ 01:25

ورغم أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد الشعبي، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها يكشف أن قوات الحشد الشعبي لا تخضع إلى سلطة رئيس الوزراء كما ينص عليه الدستور، وإنما تشكل تحدياً كبيراً لسلطة الدولة، كما يرى خبراء.

فرانس24/ أ ف ب

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