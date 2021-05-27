سوريا: بشار الأسد يفوز بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على 95.1% من الأصوات

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أعلن رئيس مجلس الشعب في سوريا، حمودة صباغ، ليل الخميس في تصريح بث التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء أن الرئيس بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء.

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فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ ليل الخميس في تصريح بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء.

وقال صباغ إن الأسد "فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية" بعد حصوله "على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة" التي زادت عن 14 مليون مقترعا، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال بلغت 78.4%.

وأصاف أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%. ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أن المرشحين الآخرين اللذين نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام حصلا على 1.54% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وفي 2014 أعيد انتخاب الأسد بأكثرية 88% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا استبقوا هذه الانتخابات بقولهم في بيان مشترك إنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".

فرانس24/ أ ف ب

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