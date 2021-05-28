تركيا: أردوغان يدشن أول مسجد في ساحة تقسيم الشهيرة بإسطنبول

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم بإسطنبول، 28 أيار/ مايو 2021.

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أول مسجد في ساحة تقسيم المعروقة بإسطنبول. وتزامن افتتاح المسجد مع ذكرى انطلاق الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة عام 2013 التي كانت ساحة تقسيم مركزا لها.

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أول مسجد في ساحة تقسيم الشهيرة بإسطنبول، في الذكرى الثامنة لاحتجاجات هزت سلطته من هذه الساحة.

ويمثل المسجد بصمة لأردوغان على الساحة، أشهر منطقة في العاصمة الاقتصادية لتركيا، ويعد تحقيقا لحلم يراوده منذ 30 عاما.

وقال الرئيس التركي بعد أداء صلاة الجمعة إن "مسجد تقسيم يشغل الآن مكانة بارزة بين رموز إسطنبول (...) ستبقى إن شاء الله حتى آخر الزمان".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الافتتاح قوبل بحماس كبير، حيث صلى عدة آلاف في ساحته الخارجية بعد امتلاء المسجد بسرعة.

وقال أبو ذر كوج الذي رفع على كتفيه العلم التركي وكان قد حضر للمشاركة في الصلاة الأولى "هناك الكثير من الناس لكن لا يوجد عدد كاف من المساجد. بارك الله فيمن حققوا ذلك".

وسيتمكن حوالي 4 آلاف شخص من الصلاة داخل المسجد الذي يجمع بين الطراز العثماني وسمات معاصرة.

عندما شغل أردوغان منصب رئيس بلدية إسطنبول في التسعينيات، أعرب عن أسفه لعدم وجود مسجد في ساحة تقسيم، مشيرا إلى أن الموقع الديني الوحيد المرئي كان كنيسة أرثودكسية على بعد خطوات قليلة.

وقال الرئيس الجمعة "لم تكن هناك حتى غرفة للصلاة وكان على المؤمنين الاكتفاء بالصلاة على أوراق الصحف على الأرض".

ورغم أن غالبية سكان تركيا من المسلمين، إلا أن بناء هذا المسجد الذي بدأ في عام 2017 أثار انتقادات. إذ اتهم البعض أردوغان بالرغبة في "أسلمة" البلاد وإلقاء ظلال على مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

في الواقع، يطغى المسجد المهيب الآن على "نصب الجمهورية" الذي يمثل شخصيات مهمة في حرب الاستقلال التركية بمن فيهم مصطفى كمال وكان إلى حين عامل جذب رئيسي في ساحة تقسيم.

والمسجد الجديد هو جزء من محاولة الرئيس التركي إرضاء قاعدته الانتخابية المتدينة والمحافظة خلال فترة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.

ويرى خبراء أن من بين جهوده تلك إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لتهدئة قاعدته حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد لحزب أردوغان الحاكم ذي الجذور الإسلامية. وأيا صوفيا مدرجة على قائمة التراث العالمية لمنظمة اليونسكو وكانت في الأصل الكاتدرائية الرئيسية للإمبراطورية البيزنطية.

ذكرى دخول العثمانيين إلى إسطنبول

بعد الإعلان في البدء عن افتتاح هذا المسجد خلال شهر رمضان، قرر أردوغان، المعروف بحرصه على اختيار التواريخ، افتتاحه في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة عام 2013 التي كانت ساحة تقسيم مركزا لها.

وكانت الساحة مركز التظاهرات المعروفة باسم "حركة غيزي" وقوبلت برد قاس من الشرطة.

ويأتي الافتتاح أيضا قبل يوم واحد من ذكرى دخول العثمانيين للقسطنطينية عام 1453، وهو يوم خاص للرئيس الذي يشعر بالحنين إلى أمجاد الماضي.

وقال أردوغان خلال الافتتاح إنه رأى في مسجد تقسيم "هدية للاحتفال بالذكرى 568 لفتح إسطنبول".

وكثيرا ما يقدم الرئيس نفسه على أنه غير شكل البلاد بالمطارات والمستشفيات والطرق والمساجد الكبرى الجديدة.

ويحيي أردوغان ذكرى دخول العثمانيين إلى القسطنطينية السبت في مسجد تشاميلجا.

فرانس24/ أ ف ب

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