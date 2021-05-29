ريبورتاج: "نرفض الخروج من منازلنا" سكان حي بطن الهوى بالقدس يواجهون عمليات تهجير ممنهجة من قبل المستوطنين

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لتقرير المراسلة ليلى عودة من القدس © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 4 دقائق

يعتبر حي "بطن الهوى" بجنوب الأقصى هو الجار الاقرب للمكان المقدس الذي يواجه عمليات تهجير تعد الأوسع في مدينة القدس. وينذر الوضع الحالي للحي باحتمالية وقوع مواجهات جديدة بين الإسرائيليين وعرب الداخل، خاصة بعد قرار محكمة إسرائيلية بإخلاء منازل نحو 86 أسرة فلسطينية تعيش في الحي منذ عشرات السنين. والتقت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة بأحد سكان هذه المنازل الذي أعرب عن رفضه وجيرانه الخروج من منازلهم.