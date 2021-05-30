التحالف بقيادة السعودية يعلن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على خميس مشيط

طائرات بدون طيار معروضة في اليمن في صورة غير مؤرخة صادرة عن المكتب الإعلامي للحوثيين في 9 يوليو/تموز 2019.

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن تدمير طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، حسبما أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية. من جهتهم، قال الحوثيون إن العملية التي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية قد حققت "إصابة دقيقة".

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أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن بتجاه خميس مشيط.

#عاجل_السعودية | التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. pic.twitter.com/rBNz0BqrzH — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 29, 2021

في المقابل، صرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد أن عملية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وأنها حققت "إصابة دقيقة" على حد قوله.

وكان التحالف قد فند في وقت سابق لقطات مصورة "مفبركة" حسبه، بثتها جماعة الحوثي السبت وتظهر توغل مقاتليها في منطقة حدودية سعودية على الخطوط الأمامية.

تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله فجر يومنا هذا الأحد من إستهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k محققا إصابة دقيقة .

يأتي هذا الإستهداف ردا على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 29, 2021

في نفس السياق، نقل تلفزيون المسيرة، التابع للحوثيين على تويتر، عن مصدر عسكري قوله إن أكثر من 80 من الجنود السعوديين و"المرتزقة" السودانيين قتلوا أو أصيبوا، في حين تم أسر عشرات آخرين في العملية التي تمت في محور "الخوبة - وادي جارة" بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وظهر في بعض اللقطات المصورة التي نشرها تلفزيون المسيرة على تليغرام رجالا يرتدون الزي العسكري يتعرضون للهجوم وهم يلوذون بالفرار على منحدرات جبلية وعرة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مصداقية هذه اللقطات.

"انتصارات وهمية"

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن "الانتصارات الوهمية" للحوثيين تستهدف التغطية على الخسائر العسكرية الضخمة التي منيت بها الحركة في محافظتي مأرب والجوف باليمن.

هذا، وكان التحالف أعلن السبت أنه أحبط هجوما لحركة الحوثي تم بواسطة زورقين مفخخين في البحر الأحمر. موضحا أنه دمر الزورقين قبالة ميناء الصليف باليمن.

فرانس24/ رويترز

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