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أين وصلت مشاورات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة؟

بينيت يعلن دعمه لزعيم المعارضة يائير لابيد لتشكل حكومة تقصي نتانياهو من الحكم. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

مع قرب اتفاق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع رئيس حزب ''يمينا" نفتالي بينيت على تشكيل حكومة جديدة، تتجه الدولة العبرية إلى تشكيل خارطة سياسية مليئة بالتناقضات تنهي 12 عاما من حكم بنيامين نتانياهو. وأقر لابيد بأن الحكومة الجديدة ستواجه صعوبات. وقالت مراسلة فرانس24 في القدس إن هذه الحكومة تجمع كل تناقضات المشهد السياسي الإسرائيلي من اليمين والوسط واليسار. وأضافت أن الرأي العام الإسرائيلي ليس مهيأ لانتخابات خامسة في غضون عامين خصوصا بعد الحرب الأخيرة مع حركة حماس.