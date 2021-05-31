إسرائيل والإمارات توقعان معاهدة ضريبية في خطوة جديدة لدفع المبادلات التجارية

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طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبوظبي في 31 أغسطس/آب 2020.

بعد تطبيع العلاقات العام الماضي، وقعت إسرائيل معاهدة ضريبية مع الإمارات في خطوة تهدف إلى دفع المبادلات التجارية بين البلدين. وأبرمت البنوك الإسرائيلية والإماراتية وشركات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر اتفاقات تعاون وبدأ تسيير رحلات طيران مباشرة بين أبوظبي وتل أبيب.

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كشف إسرائيل كاتز وزير المالية الإسرائيلي على تويتر إن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

كانت وزارة المالية الإماراتية قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي.

وستكون المعاهدة، فور المصادقة عليها من الوزراء والبرلمان هذا العام، الاتفاق التاسع والخمسين من نوعه الذي تبرمه إسرائيل وستدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير/ كانون الثاني 2022.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر/ أيلول الماضي، أبرمت البنوك الإسرائيلية والإماراتية وشركات أخرى اتفاقات تعاون، وبدأ تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

تعاون اقتصادي

وهذا أول اتفاق ضريبي بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين العام الماضي. وفي موازاة ذلك، تحركت إسرائيل لتحسين العلاقات مع المغرب والسودان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي في بيان إن المعاهدة تستند في المقام الأول إلى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا أنها "توفر ظروفا جدية ومواتية لنشاط الأعمال وستعزز العلاقات الاقتصادية" مع الإمارات.

بموجب الاتفاقية، يتحدد سقف للاستقطاعات الضريبية وتوزيعات الأرباح النقدية ورسوم الامتياز. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن المعاهدة ستتيح تعزيزا كبيرا للاستثمار والتجارة مما سيساعد اقتصاد البلدين.

فرانس24/ رويترز

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