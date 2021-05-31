رئيس المخابرات المصرية يلتقي قادة حماس في غزة لتعزيز الهدنة مع إسرائيل وإعادة إعمار القطاع

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رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أثناء وصوله لعقد لقاء مع قادة حركة حماس في قطاع غزة في 31 أيار/مايو 2021.

في إطار جهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل مع قادة الحركة الإثنين في غزة وبحث معهم خطط إعادة الإعمار في القطاع. وكان كامل اجتمع الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

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في زيارة هي الأولى لرئيس المخابرات المصرية إلى قطاع غزة منذ أوائل القرن الحالي، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل التقى مع زعماء حركة حماس في غزة الإثنين في إطار جهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل ولبحث خطط إعادة الإعمار في أعقاب القتال الذي وقع في الآونة الأخيرة بين الجانبين.

وقال قيادي في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه إن "النقاش متركز حول طرق تثبيت التهدئة وخطط إعادة بناء غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وأضاف أن مسؤولي الحركة بقيادة يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة سيحثون القاهرة على الضغط على إسرائيل من أجل وقف "اعتداءاتها ضد أهلنا في القدس والشيخ جراح".

ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءا من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل وحماس وإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.

واندلع قتال في العاشر من مايو/أيار واستمر 11 يوما بين إسرائيل وحماس وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 253 فلسطينيا قتلوا خلال المعارك. وقتلت صواريخ فلسطينية 13 في إسرائيل.

وزينت ملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية الشوارع في أنحاء القطاع ترحيبا برئيس المخابرات. واصطف المئات خارج المعبر المؤدي إلى غزة ملوحين بالأعلام المصرية لدى مرور موكبه.

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وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد أن السيسي وجه المسؤولين المصريين بمواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد الاجتماع مع كامل في غزة، قال السنوار "هناك فرصة حقيقية يكون في تقدم" لحل قضية الأسرى، لكنه أضاف أن حماس تطالب بإجراء المفاوضات الخاصة بالأمر منفصلة عن محادثات تثبيت وقف إطلاق النار.

إعادة الإعمار

وذكرت مصادر في حماس أن من المتوقع أيضا أن يعلن كامل خططا للقاهرة لبناء مدينة سكنية في القطاع. وكانت مصر قالت إنها ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في غزة. وقالت وزارة الإسكان في غزة إن 1500 وحدة سكنية دمرت تماما خلال القتال، وهناك 1500 وحدة أخرى غير صالحة للسكن، وتعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية.

وقدر مسؤول بالوزارة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 150 مليون دولار.

واجتمع كامل الأحد في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال نتانياهو إن الاجتماع تناول قضايا الأمن الإقليمية وسبل منع حماس من الاستفادة من المساعدات المدنية في تعزيز قدراتها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن كامل التقى أيضا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأحد وسلمه رسالة من السيسي تؤكد على دعم القاهرة للفلسطينيين ولعباس.

فرانس24/ رويترز

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