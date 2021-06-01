الفطر الأسود...مرض قاتل يصيب المتعافين من فيروس كورونا بالهند والعراق يسجل أول وفاة به

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انتشر مرض الفطر الأسود في الهند، وأصيب به خاصة متعافون من فيروس كورونا. ويعتبر داء مميتا أتى على حياة 50 بالمئة من المصابين خلال أيام قليلة. وفي العالم العربي، سجل العراق أول وفاة بالمرض، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

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ينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات، يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معد، بالانتشار خصوصا وسط من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين فيه خلال أيام قليلة.

ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

العراق يسجل أول حالة وفاة بهذا المرض

وسجل العراق مساء الاثنين أول وفاة بمرض الفطر الأسود، حسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.

وأوضح مصدر طبي أن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 51 عاماً، ويقطن بمحافظة الناصرية في جنوب البلاد. وحتى الآن، "سجلت أربع إصابات أخرى بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في إحدى مستشفيات" محافظة الناصرية، وفق المصدر.

كذلك، فإن المرضى الأربعة جميعهم رجال وأصيبوا أيضا بفيروس كورونا، على ما أوضح المصدر.

وحتى الآن، لا تزال أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في العراق مرتفعة، لكنها مستقرة بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة في اليوم على الأقل، بينما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريا في البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات بالوباء حتى مساء الاثنين 1,201,352 إصابة بينها 16375 وفاة.

وتلقى حتى الآن 594,927 شخصا اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق بيانات وزارة الصحة، وهو عدد ضئيل جداً في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

وحتى الآن تلقى العراق عبر آلية كوفاكس نحو مليون لقاح، وفق منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/أ ف ب

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