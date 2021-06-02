إسرائيل: زعيم المعارضة يائير لابيد ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي جديد

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي الوسطي يائير لابيد في وقت متأخر مساء الأربعاء رئيس الدولة العبرية أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة بنيامين نتانياهو عن منصبه بعد 12 عاما. وفي وقت سابق، وافق رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، التي تضم أربعة نواب في الكنيست، على الانضمام إلى لابيد لتشكيل الائتلاف.

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قبل وقت قصير من انتهاء المهلة المحددة، أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في وقت متأخر مساء الأربعاء رئيس الدولة العبرية نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي ليخلف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي شغل المنصب لمدة 12 عاما.

وقال حزب لابيد في بيان إنه "أبلغ رئيس دولة إسرائيل (..)أنه نجح في تشكيل حكومة".

ويملك زعيم المعارضة وشركاؤه مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.

وفي وقت سابق، وافقت القائمة العربية الموحدة الأربعاء على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب بيان.

وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لابيد.

وقال عباس في إعلان متلفز "وقعت اتفاقا مع يائير لابيد (..) بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات الهامة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي" في إسرائيل.

وكان أمام خصوم نتانياهو حتى نهاية يوم الأربعاء 23,59 مساء (20:59 ت غ) لتشكيل ائتلاف حكومي سينهي 12 عاما متتالية من حكم نتانياهو الذي شغل أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ إسرائيل.

وأصبح لابيد المذيع التلفزيوني السابق وهو علماني وسطي قريبا من تشكيل الحكومة عندما حصل الأحد على الدعم الحاسم للقومي الديني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولا في إطار اتفاق مقترح لتناوب المنصب بينهما.

أغلبية هشة

وسيكون الائتلاف الذي سيشكلانه مكونا من أحزاب صغيرة ومتوسطة بما يشمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل الحزب الممثل للأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان البلاد.

لكن الحكومة الجديدة الهشة التي لن تحظى إلا بأغلبية بهامش ضئيل في البرلمان لن تؤدي اليمين على الأرجح قبل عشرة أيام بما يعطي مساحة محدودة لمعسكر نتانياهو لمحاولة إجهاض تلك المحاولة بقلب النواب لصالحهم للتصويت ضد الائتلاف المقترح.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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