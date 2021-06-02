إسرائيل: هل ينجح معارضو نتانياهو في تشكيل حكومة الائتلاف قبل ساعات من انقضاء المهلة؟

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لم يبق أمام المعسكر المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، بقيادة يائير لابيد سوى ساعات لتشكيل حكومة الائتلاف وتحديدا عند منتصف ليل الأربعاء. وفي حال فشل لابيد في التأليف قبل الموعد النهائي الذي حددته الرئاسة، بإمكان النواب أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر، أو العودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في عامين ونيف.

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يستمر المعسكر المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو في مفاوضاتهم، بغية التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعول على هذه الحكومة الكثير لنقل البلاد إلى "عهد جديد" وطي صفحة أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين.

ودامت المفاوضات الطويلة حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء مع قرب الموعد النهائي الذي حددته الرئاسة لتشكيل الائتلاف الحكومي عند الساعة 23,59 (20,59 ت غ) من يوم الأربعاء.

وأيا تكن النتيجة، فمن المرجح أن تعلن كتلة المعارضة نتائجها قبل الساعة 11,00 (08,00 ت غ) وأن يبدأ تصويت في جلسة عامة في الكنيست لاختيار رئس جديد للدولة العبرية، وهو منصب فخري إلى حد كبير.

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اليمين المتطرف طرف رئيسي

وتشارك في المفاوضات فرق القادة الرئيسيين لليسار والوسط وجزء من اليمين، بما في ذلك فريق تحالف "يمينا" بقيادة زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في إطار تناوب على السلطة.

وقال تحالف "يمينا" في بيان إن قادة التيارات الرئيسية التقوا حول زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد "في محاولة للتوصل إلى اتفاق". كما قال مصدر قريب من المحادثات في وقت متأخر الثلاثاء إن "الجميع يعملون بجد للتوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن".

ما دور حزب "الحركة الإسلامية"؟

من جهته، قال منصور عباس زعيم حزب العربي الإسرائيلي الحركة الإسلامية (ممثل بأربعة نواب) لدى وصوله إلى الاجتماع "نحن في الاتجاه الصحيح". مضيفا "طالما أن الأمر لم ينته، فلم ينته شيء".

وتتجه الأنظار إلى هذا التشكيل والحزب العربي الإسرائيلي الآخر، القائمة الموحدة، بينما يتوجب على المعسكر المناهض لنتانياهو الحصول على دعم أربعة نواب آخرين فقط لبلوغ عتبة الـ61 نائبا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وسبق أن صرح عباس في وقت سابق أنه مستعد للتفاوض مع أي شخص يريد خدمة مصالح المجتمع العربي الإسرائيلي (20 بالمئة من سكان إسرائيل).

هل يتخطى لابيد العقبات؟

وأمام يائير لابيد الذي كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين في بداية مايو/أيار تشكيل ائتلاف بعد فشل بنيامين نتانياهو، حتى منتصف ليل الأربعاء لعرض مسودة اتفاقه حول "حكومة وحدة وطنية". وعليه حتى ذلك الموعد التغلب على الانقسامات والمطالب الوزارية لمختلف الأطراف لا سيما فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع أو العدل المرغوبتين جدا.

والاثنين، قال لابيد "ما زالت هناك عقبات كثيرة". وتابع "هذا هو أول اختبار لنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد تسويات ذكية"، مؤكدا أن "إسرائيل قد تجد نفسها الأسبوع المقبل في عصر جديد".

فلسطين والاقتصاد والدين

ومن الوضع الراهن في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الانتعاش الاقتصادي ومكانة الدين، كل المسائل على الورق تثير انقساما في الائتلاف المتنوع المناهض لنتانياهو، باستثناء رغبته في إسقاط رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة قبل 25 عاما ليشغل المنصب من 1996 إلى 1999، ومن ثم اعتبارا من 2009 دونما انقطاع.

من جهة أخرى، يحاكم نتانياهو بتهم فساد في ثلاث قضايا ليكون بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه ملاحقات جنائية أثناء توليه منصبه. وإذا غادر السلطة، فسيصبح نائبا بسيطا ولن يكون قادرا على استخدام نفوذه لمحاولة إصدار قانون لحمايته من مشاكله القانونية.

وإن أعلن لابيد اتفاقا قبل منتصف ليل الأربعاء، فسيكون أمامه سبعة أيام لتوزيع الحقائب والحصول على ثقة البرلمان. وفي هذا الوقت سيكون كل شيء ممكنا. فبنيامين نتانياهو وحزبه اليميني الليكود ومحاموه يتحركون لمحاولة منع اتفاق ائتلافي محتمل.

انشقاقات في المعسكر المعارض لنتانياهو؟

هذا، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الكنيست ياريف ليفين الذي ينتمي إلى حزب الليكود قد يميل إلى الإبطاء في تنظيم تصويت لمنح الثقة في البرلمان على أمل حصول انشقاقات في المعسكر المناهض لنتانياهو.

وفي مؤشر آخر على التوتر، لجأ محامو حزب الليكود للرئاسة الإسرائيلية لإثارة مسألة دستورية في مشروع التناوب في الحكومة الذي وضعه لابيد. ويفيد نص اطلعت عليه وكالة الأنباء الرئيسية أن الرئاسة استبعدت المسألة القانونية وأكدت أن بينيت يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة أولا.

توتر شديد وحماية للابيد وبينيت

وفي هذه الأجواء من التوتر الشديد التي يمكن أن يعتبر فيها مؤيدو نتانياهو اتفاقا حكوميا محتملا "خيانة"، تم تشديد إجراءات حماية لابيد وبينيت، كما ذكر حزباهما.

وفي حال لم يوفق لابيد في تشكيل الحكومة قبل الموعد النهائي، بإمكان للنواب أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر. وإلا سيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال عامين ونيف.

فرانس24/ أ ف ب

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