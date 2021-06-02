غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية في خليج عمان بعد اندلاع حريق على متنها

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غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية الأربعاء في خليج عمان بعد ساعات من محاولات فاشلة لإخماد حريق اندلع على متنها الثلاثاء. وقالت البحرية في بيان إنه قد جرى إجلاء طاقمها دون تسجيل إصابات، لكنها لم تشر إلى أسباب الحادث، الذي يذكر بسلسلة الحوادث التي تتعرض لها سفن شحن مملوكة سواء لإسرائيل أو لإيران في المنطقة منذ أشهر.

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أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء أن سفينة إمداد غرقت في خليج عمان بعد ساعات من فشل محاولات مكافحة حريق اندلع على متنها الثلاثاء.

وأفاد نفس المصدر في بيان أنه تم إجلاء طاقم سفينة "خرج" قبل غرقها قبالة ميناء جاسك جنوبي إيران.

غرق سفينة "خارك" اللوجستية والتدريبية للقوة البحرية الايرانية وانقاذ ملاحيها https://t.co/EOlNFjcyyh pic.twitter.com/C43Y9KDxuL — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 2, 2021

وذكرت وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية الأربعاء أن أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية غرقت بعدما شب حريق على متنها على مشارف الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.

وفي السياق، نقلت وكالة أنباء فارس "أخفقت كل الجهود التي بذلت لإنقاذ السفينة، وغرقت". لكن لم يذكر التقرير سبب الحريق الذي اندلع على متن سفينة الدعم التي كانت في مهمة تدريب قرب ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وسبق أن أعلنت الجمهورية الإسلامية في أبريل/نيسان أن إحدى سفنها استُهدفت في البحر الأحمر، بعد تقارير إعلامية أفادت بتعرض السفينة لهجوم بالألغام. وشكل ذلك أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل وإيران منذ أواخر فبراير/شباط حملت كل منهما الأخرى المسؤولية عنها.

وقبل عام، أصيبت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين. ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يعبرهنحو خمس نفط العالم.

وتجري إيران تدريبات بانتظام في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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