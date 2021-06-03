إسرائيل: من هي القائمة العربية الموحدة وما هي مطالبها؟

© القائمة العربية الموحدة/ أ ف ب

صورة وزعتها الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم هذا الحزب العربي الاسرائيلي منصور عباس (يمين) وهو يوقع الاتفاق على ائتلاف حكومي مع يئير لبيد (يسار) ونفتالي بينيت (وسط) في رامات غان بالقرب من تل ابيب في 02 حزيران/يونيو 2021

كانت موافقة رئيس القائمة العربية الموحدة في إسرائيل منصور عباس حاسمة لتشكيل ائتلاف حكومي يصعد باليميني المتطرف نفتالي بينيت إلى رئاسة وزراء الدولة العبرية. ويهدف هذا التحالف الفريد إلى الإطاحة ببنيامين نتانياهو من الحكم بعد قرابة 12 عاما من بقائه في المنصب. ويتنقد كثيرون من العرب نهج عباس ويتساءلون كيف له أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالا عسكريا على أشقائهم الفلسطينيين في الضفة العربية وحصارا على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

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كانت لحظة تاريخية عندما وقف منصور عباس السياسي الإسلامي من الأقلية العربية في إسرائيل مبتسما إلى جوار نفتالي بينيت، الزعيم اليهودي من اليمين المتطرف وحلفائه بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء.

ساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي يوم الأربعاء إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في إسرائيل.

وستصبح القائمة العربية الموحدة أول حزب ينتمي للأقلية العربية التي تمثل 21 في المئة من سكان إسرائيل يشارك في حكومة إسرائيلية. ولم تحصل الحكومة بعد على موافقة برلمانية.

ائتلاف هش

ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة.

ويقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة لهم. وقال في رسالة إلى أنصاره بعد توقيع اتفاق الائتلاف مع بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد إن فصيله قرر الانضمام للحكومة "من أجل تغيير توازن القوى السياسية في البلاد".

وقالت القائمة العربية الموحدة إن الاتفاق يقضى بتخصيص أكثر من 53 مليار شيكل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والتصدي لجرائم العنف في المدن العربية.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا بنودا لتجميد هدم البيوت التي بنيت دون تراخيص في قرى عربية ومنح بلدات البدو في صحراء النقب، والتي تعتبر معقلا للدعم الإسلامي، وضعا رسميا.

وقال عباس إنه عندما تتأسس الحكومة على دعم الفصيل العربي فإنه سيتمكن من التأثير فيها وتحقيق إنجازات للمجتمع العربي.

ينتمي عباس لبلدة المغار القريبة من بحيرة طبرية والتي يتألف سكانها من المسلمين والدروز. وحزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست في العام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقبل إقرار اتفاق الائتلاف طلب عباس موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي سبق أن وجه تصويت الحزب في البرلمان في قضايا حقوق المثليين وقضايا أخرى.

كان حزب عباس قد انشق عن التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل وهو القائمة المشتركة قبل انتخابات 23 مارس/ آذار وذلك بعد أن نادى دون أن يحقق أي نجاح بالعمل مع نتانياهو وفصائل يمينية أخرى لتحسين الأوضاع المعيشية للعرب.

انتقادات

ويتنقد كثيرون من العرب نهج عباس ويتساءلون كيف له أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالا عسكريا على أشقائهم الفلسطينيين في الضفة العربية وحصارا على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

وقال موسى الزيادنة في بلدة رهط البدوية في جنوب إسرائيل إنه يجب الإشادة بعباس لتجربته نهجا جديدا لكن إذا نشبت حرب أخرى في غزة وهو مشارك في الحكومة فسيتعرض لضغوط للانسحاب منها.

وقال سامي أبو شحادة عضو القائمة المشتركة إن حزب عباس غير بشكل جذري مسلكه السياسي التاريخي بالانضمام إلى بينيت وقيادات يمينية أخرى ووصف ذلك بأنه "جريمة كبيرة جدا".

وأضاف أن بينيت كان رئيسا لمجلس "يشاع" الذي يمثل مظلة للمستوطنين وأن تأييد من وصفهم بأنهم خطرون معناه أن عباس اختار الوقوف مع اليمين المتطرف في المستوطنات "ضد مصالح شعبنا".

ولم تعلق القائمة المشتركة التي فازت بستة مقاعد في الانتخابات على قرار عباس المشاركة في الائتلاف.

وكان عباس قد أوقف مفاوضات الائتلاف بصفة مؤقتة خلال القتال الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل ومتشددين في غزة الشهر الماضي والذي تسبب أيضا في حوادث عنف بين اليهود والعرب في إسرائيل.

غير أن أريك رودنتزكي من معهد الديمقراطية الإسرائيلي قال إن قرار الانضمام للائتلاف يمثل وجهة نظر استراتيجية للأجل الطويل.

وأضاف "لن يسحب مثل هذا الخيار الاستراتيجي لمجرد وقوع أحداث عنف". وتابع "أنه إذا كان (العرب) قد انتظروا 70 عاما لدخول الحكومة فبإمكانهم تحمل 70 يوما من العنف مع غزة".

فرانس24/ رويترز

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