المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تلغي جلسة انطلاق محاكمة سليم عياش بسبب نقص التمويل

القضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، 18 أغسطس/آب 2020.

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلغاء انطلاق محاكمة العضو في حزب الله المدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والمتهم بالضلوع في هجمات أخرى بين عامي 2004 و2005، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها. وكانت المحكمة قد حذرت الأربعاء من أنها قد تضطر لإيقاف مهامها في ظل نقص التمويل.

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غداة إعلانها أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إيقاف مهامها، ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس بدء محاكمة جديدة لأحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقالت المحكمة الخاصة ومقرها هولندا، إن بدء المحاكمة التي كانت مقررة في 16 حزيران/يونيو للمتهم سليم عياش العضو في حزب الله، بتهم الضلوع في هجمات أخرى "ألغي بسبب نقص التمويل".

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وبعد 15 عاما من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب/أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وقتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.

وكان يفترض أن تبدأ المحكمة في 16 حزيران/يونيو محاكمة أخرى لسليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.

أزمة مالية

وينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

وذكرت المحكمة الأربعاء أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضعها المالي. وأوضحت المحكمة في بيان "يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة".

وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي "ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، حذرت المحكمة الخاصة في بيانها بأنه "من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز/ يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها".

فرانس24/ أ ف ب

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