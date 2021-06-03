النووي الإيراني: روحاني يؤكد أن التوصل لتفاهم في محادثات فيينا يحتاج "إرادة" لا يرتبط بحكومته وحدها

قبل بضعة أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن التوصل لتفاهم مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يتطلب "إرادة" لا يرتبط بحكومته لوحدها. وتخوض الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم عام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

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في الوقت الذي تتحدث فيه أطراف أوروبية وأمريكية عن إحزار "تقدم" في محادثات فيينا، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن التوصل إلى تفاهم مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي بحلول نهاية ولايته الرئاسية في آب/أغسطس، يحتاج إلى توافر "إرادة" لا ترتبط حصرا بحكومته.

وقال روحاني في كلمة تلفزيونية ألقاها خلال اجتماع الحكومة إنه "تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الأمريكيين في فيينا، وهناك عدد من القضايا الفرعية ما زالت باقية".

وأضاف "إذا كانت الإرادة مبنية على أن تقوم الحكومة بهذا العمل، فأنا أقول إن الحكومة أنجزت هذا العمل".

وتنتهي ولاية روحاني في آب/أغسطس، على أن تنتقل السلطة إلى حكومة يشكلها الفائز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 و25 حزيران/يونيو الجاري.

وتخوض الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عزمه على العودة إلى الاتفاق. ويحضر وفد أمريكي في العاصمة النمساوية من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون في الاتفاق التنسيق بين الجانبين.

وتهدف المباحثات التي جرت أربع جولات منها حتى الآن، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأمريكي.

تفاؤل أوروبي

وفي ختام المحادثات التي جرت في فندق بالعاصمة النمساوية قال المنسق الأوروبي إنريكي مورا للصحافيين مساء الأربعاء إنه كان يأمل في "أن تكون هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات (...) لكننا سنواصل العمل، وأنا متأكد من أننا، في الجولة المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل، سنتوصل أخيرا إلى اتفاق".

من جهته قال المندوب الروسي في تغريدة على تويتر إن المفاوضات ستستأنف "نهاية الأسبوع المقبل". كما أكد دبلوماسي أوروبي أن المفاوضين "استمروا في إحراز تقدم".

وأضاف "لقد حددنا مضمون أجزاء مهمة من اتفاق مستقبلي، لكن أصعب القرارات لا تزال بحاجة لأن تُتّخذ".

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحافيين إن المحادثات في فيينا أحرزت "تقدما"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق "لن يكون عملية سريعة وسهلة".

فرانس24/ أ ف ب

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