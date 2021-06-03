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من هو إسحاق هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل وما هي مواقفه السياسية؟

الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر صحفي في نادي القدس للصحافة. 10 فبراير/شباط 2016. © أ ف ب

هو الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، إسحاق هرتسوغ (60 عاما) وريث عائلة من السياسيين لطالما قورنت بعائلة كينيدي في الولايات المتحدة. فهو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ وحفيد أول حاخام للأشكيناز في الكنيست. بدأ مساره السياسي في 2003 عندما تم انتخابه لأول مرة في البرلمان، ثم تقلد مرات عدة منصب وزير وتولى رئاسة حزب العمل في 2013، قبل أن يدخل في منافسة بنيامين نتانياهو على رئاسة الحكومة. ويؤيد هرتسوغ حل الدولتين مع فلسطين، وهو يخلف في المنصب الذي يعد فخريا لحد بعيد، رؤوفين ريفلين المنتخب في 2014.