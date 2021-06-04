إيران: مجلس صيانة الدستور قد يعيد النظر في استبعاد مرشحين للرئاسة وخامنئي يحذر من الامتناع عن التصويت

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فتح مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة الباب أمام إعادة النظر في قرار استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية بعد أن دعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى "رد اعتبار" البعض منهم. وحذر خامنئي في خطاب الجمعة من عدم التصويت في الانتخابات وقال إن ذلك يعني تحقيق إرادة "أعداء إيران وأعداء الإسلام".

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أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة أنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو/حزيران، بعد أن قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي منشورا على تويتر قال فيه: "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".

خامنئي: بعض المرشحين نُسبت إلىهم أشياء غير حقيقية...

وقال خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين.

وكان قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ما أدى إلى تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي (وهو حليف لخامنئي).

لكن لم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.

وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين.

الامتناع عن الانتخاب "يمكن أن يكون من أفظع الذنوب"

وفي خطابه الجمعة، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية يعني تحقيق إرادة "أعداء الإسلام".

وقال خامنئي: "يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية".

وقال إن المشاكل يتم حلها "عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار". ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن "الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب".

فرانس24/ أ ف ب

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