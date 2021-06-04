واشنطن تتعهد دعم رئيس وزراء إسرائيل المقبل أيا كان وتؤكد عزمها تزويد "القبة الحديدية" بالذخائر

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وزارة الخارجية في واشنطن، الولايات المتحدة، 3 يونيو/ حزيران 2021.

غداة تشكيل ائتلاف حكومي في الدولة العبرية للإطاحة ببنيامين نتانياهو، تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس تطمينات بدعم أمريكي لرئيس الوزراء المقبل كائنا من كان، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن. وتعهدت واشنطن بتزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" بالذخائر بعدما استخدمت بكثافة في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.

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تعهدت واشنطن بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل أيا كان، وذلك بعد تشكيل ائتلاف حكومي في الدولة العبرية للإطاحة ببنيامين نتانياهو.

وخلال لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تلقى غانتس تطمينات بهذا الصدد، كما أبلغ مسؤولو الأمن والدفاع الأمريكيون غانتس أنهم سيساعدون في إعادة تزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" بالذخائر بعدما استخدمت بكثافة في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، لكنهم شددوا أيضا على ضرورة خفض إسرائيل للتوترات مع الفلسطينيين.

"إن دعمنا الراسخ والقوي لإسرائيل باق"

وبعد أن التقى غانتس بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "لن نتناول تشكيل الحكومة بينما العملية مستمرة".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث وأي حكومة سيتم تشكيلها، فإن دعمنا الراسخ والقوي لإسرائيل باق".

وفي البنتاغون أعاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التأكيد على أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمن يشمل أيضا إعادة بناء الثقة مع الفلسطينيين.

دعم "القبة الحديدية"

وقال أوستن لغانتس إن "الرئيس أعرب عن دعمه الكامل لسد النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية الذي أنقذ الكثير من أرواح الأبرياء خلال النزاع الأخير".

وأضاف "من الآن فصاعدا، نسعى لتحقيق أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وتابع "كما أوضح زميلي الوزير بلينكن في إسرائيل الأسبوع الماضي، هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به لإعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة الانخراط بطريقة هادفة على طريق حل الدولتين".

وزار غانتس واشنطن بعد إبرامه اتفاقا مع أحزاب المعارضة المختلفة الأربعاء لتشكيل ائتلاف حكومي يطيح بنتانياهو من منصبه بعدما قضى فيه 12 عاماً بدون انقطاع.

ومع ذلك ظلت التساؤلات تدور حول إمكان صمود هذا الائتلاف ما يكفي من الوقت لإزاحة نتانياهو.

ولم يلتق غانتس بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تربطه علاقة متأرجحة بنتانياهو، لكنه اجتمع بدلا من ذلك بمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان الذي "شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة"، وفقا لبيان رسمي صدر في أعقاب الاجتماع.

فرانس24/ أ ف ب

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