إيران: تبادل الاتهامات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في أول مناظرة تلفزيونية

© أ ف ب

في أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران، نظمت مساء السبت، تبادل المتنافسون الاتهامات، وبدا المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي في مواجهة المرشحين المحافظين الخمسة، وانتقد بحدة إذكاء معسكرهم السياسي التوتر مع الغرب، معتبرا أنه تسبب في تفاقم المصاعب الاقتصادية، إلا أن محسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري، وهو أحد ممثلي هذا الصف السياسي بالاقتراع، اتهمه بالخيانة.

إعلان اقرأ المزيد

شهدت أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران، نظمت مساء السبت، تبادل الانتقادات الحادة، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ثلاث سنوات.

وألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب والذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية، فيما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة.

واتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأمريكي. وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة.

وأضاف رضائي في المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات ونقلها التلفزيون، "إذا أصبحت رئيسا سأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".

وبعد تصريحات رضائي توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحا: "سيد رئيسي هل تعطني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك