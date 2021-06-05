اليمن: مقتل 14 شخصا بينهم طفلة في قصف استهدف محطة وقود بمأرب شمال البلاد

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مقتل 14 شخصا بينهم طفلة في قصف استهدف محطة وقود بمأرب شمال البلاد.

قتل 14 شخصا بينهم طفلة السبت في قصف استهدف محطة وقود في مدينة مأرب شمال اليمن آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا، التي اتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم، إلا أنه لم يصدر أي رد منهم. ووقع الهجوم في وقت يزور فيه وفد عماني صنعاء لمحاولة الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار بموازاة مع مساعي دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة لنفس الغرض.

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أفادت وكالة أنباء حكومية ومصدر طبي في اليمن أن 14 شخصا قتلوا السبت في قصف استهدف محطة وقود في مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلاد والتي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.

واتهمت السلطة الحوثيين المدعومين من إيران بالوقوف خلف الهجوم، بينما لم يصدر أي رد فعل من الحوثيين، الذين صعدوا منذ شباط/فبراير الماضي حملتهم العسكرية للتقدم نحو المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة غنية بالنفط.

ووقع الهجوم في وقت يزور وفد عماني صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لمحاولة الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في البلد الفقير الغارق في الحرب، في موازاة جهود دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة وواشنطن في عدة عواصم إقليمية، وخصوصا الرياض ومسقط.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" نقلا عن مصادر طبية ومحلية أن "ميليشيا الحوثي استهدفت المحطة أثناء وجود عشرات السيارات في انتظار الحصول على البنزين، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عنه استشهاد 14 مدنيا بينهم طفلة (...) وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل". وأضافت أن الهجوم وقع في حي الروضة الشمالي "بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة".

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أنّ "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل استهداف ميليشيا الحوثي المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين، بعد فشل تصعيدها العسكري".

وتابع في تغريدات على تويتر أنّ "هذه الجريمة النكراء ترقى لمرتبة جرائم الحرب"، داعيا واشنطن لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

فرانس 24 / أ ف ب

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