الأردن: إصابة أربعة رجال أمن في مواجهات قرب عمان عقب تجميد عضوية نائب بالبرلمان

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أفادت وزارة الداخلية الأردنية مساء السبت حدوث ''هجمات مسلحة على قوات الأمن'' في منطقة الناعور القريبة من العاصمة أدت إلى إصابة أربعة منهم في مواجهات من المرجح أنها على خلفية عشائرية، عقب تعليق البرلمان عضوية نائب عن المنطقة.

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نقلت وسائل إعلام أردنية رسمية عن وزارة الداخلية قولها إن منطقة على مشارف العاصمة عمان شهدت "هجمات مسلحة على قوات الأمن" في حين قال شهود لرويترز إن الهجمات نفذها مؤيدون عشائريون لنائب علق البرلمان عضويته مؤخرا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات في ناعور.

وقرر البرلمان قبل أيام تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام لإهانته المجلس مما دفع أفرادا من عشيرته للدعوة لاحتجاجات.

ووقعت مشادة كلامية بين النائب أسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 أيار/مايو بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل ثلاثة أيام في العديد من محافظات المملكة.

وأصر النائب على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء. وتساءل "لماذا دب الرعب في قلوب العملاء؟".

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معها بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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