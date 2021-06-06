القدس الشرقية: بعد اعتقالهما بحي الشيخ جراح...الشرطة الإسرائيلية تفرج عن التوأمين "الكرد"

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الناشطة الفلسطينية منى الكرد (وسط) خلال ماراثون انطلق من حي الشيخ جراح في 29 أيار/مايو حيث يتهدد خطر الإخلاء عشرات العائلات لصالح الجمعيات الاستيطانية وصولا إلى بلدة سلوان (جنوب) حيث يواجه نحو 700 فلسطيني خطر الإخلاء أيضا.

أوقفت الشرطة الإسرائيلية الأحد في القدس الشرقية التوأمين منى ومحمد الكرد قبل أن تفرج عنهما. وأطلق سراح منى بعد ساعات قليلة بعد الظهر فيما بقي شقيقها قيد التحقيق قبل الإفراج عنه بدوره مساء. وأكد المحامي ناصر عودة أن التحقيق مع منى كان "حول نشاطها داخل حي الشيخ جراح". واتهمت الشرطة الإسرائيلية منى بأنه "يشتبه بمشاركتها في احتجاجات وأحداث أخرى" بالحي، حسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية.

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد الناشطين الفلسطينيين البارزين التوأمين منى ومحمد الكرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإجلاء لصالح جمعيات استيطانية.

وأطلق سراح منى بعد ساعات قليلة بعد الظهر فيما بقي شقيقها قيد التحقيق قبل الإفراج عنه بدوره مساء.

وقالت منى إنه تم التحقيق معها على مرحلتين، موضحة أن "جنديا بلباس مدني دخل غرفة التحقيق وبدأ بتهديدي".

وقالت الكرد إنهم لم يسمحوا لها صباحا "بغسل الوجه واستخدام الدبابيس لتثبيت حجابي (...) وخلال التحقيق دخلت الشرطية معي إلى داخل الحمام، الموقف كان مذلا ومهينا".

من جهته، أكد المحامي ناصر عودة أن التحقيق معها كان "حول نشاطها داخل حي الشيخ جراح".

وبحسب المحامي تم "تهديدها في محاولة لمنعها من مواصلة نشاطها الذي يكفله القانون".

وقالت الكرد إنها قابلت خلال الاحتجاز شقيقها محمد وناشطا آخر، بالإضافة إلى رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي، حيث يواجه نحو 700 فلسطيني من سكان الحي خطر الإجلاء أيضا في قضية مشابهة.

وكان نبيل الكرد، والد منى ومحمد، قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية صباحا إن ابنته (23 عاما) اعتقلت "من منزل العائلة (...) واقتيدت إلى مركز شرطة صلاح الدين". وأوضح أن "طلب استدعاء باللغة العبرية تركته (الشرطة) لمحمد" الذي كان خارج المنزل.

وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة واجهت الناشطة الشابة بـ"تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وتثير للشغب".

"عملية إرهاب الأهل"

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه منى الكرد تضع غطاء على رأسها قبل أن تقوم امرأة من عناصر الأمن بوضع الأصفاد بيديها واقتيادها خارج المنزل إلى سيارة الشرطة.

وكان الأب الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية قد أكد من أمام مركز الشرطة وسط المدينة أن اعتقال ابنته يندرج ضمن "عملية إرهاب الأهل، لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب".

وبحسب الكرد فقد منعت الشرطة المحامين من البقاء مع ابنته خلال التحقيق، مشيرا إلى أن أحد المحامين "تحدث إليها قبل التحقيق" فقط.

ومن جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية أن منى "يشتبه بمشاركتها في احتجاجات وأحداث أخرى في الشيخ جراح".

وقال نبيل الكرد أمام محطة الشرطة إن "سلاحنا اللسان والكاميرا... محمد ومنى جعلا كل العالم يلتفت لقضيتنا".

وقبل الإفراج عن منى بعد ظهر الأحد، عقد أهالي الحي مؤتمرا صحافيا أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين، تضامنا مع ما قالوا إنه "تصعيد ضد الصحافيين وأهالي الحي".

خلال المؤتمر وأثناء نقل منى من مركز الشرطة ألقى عناصر الشرطة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي باتجاه المعتصمين ما أدى إلى فض المؤتمر.

وإثر ذلك، سجلت 11 إصابة على ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، بينها إصابات بالرصاص المطاطي وسبعة بقنابل الصوت. وقال الهلال في بيان "تم استهداف سيارة الإسعاف بقنابل الصوت".

وأدت قضية حي الشيخ جراح إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما، أدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون ودمار هائل في القطاع المحاصر. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

فرانس24/ أ ف ب

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