المغرب يعلن إعادة فتح مجاله الجوي في 15 يونيو "لتسهيل عودة" رعاياه المقيمين بالخارج

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قررت الحكومة المغربية الأحد استئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها بدءا من 15 من الشهر الجاري، "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج". وقالت في بيان إن هذه الخطوة اتخذت بناءً على "المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية" في البلاد. وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين يتوجب على القادمين منهما أن يتقيدوا ببعض الشروط.

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أعلنت الحكومة المغربية الأحد أنها قررت السماح باستئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران الحالي، "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".

وذكر بيان الحكومة المغربية أن هذا القرار "أتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأجانب سيُسمح لهم أيضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم "والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا".

تصنيف الدول إلى قائمتين

أوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة الأولى كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية "وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس".

وأضاف البيان أن المواطنين القادمين من هذه الدول سواء أكانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، يمكنهم الدخول إذا كانت لديهم شهادة تفيد بالتطعيم، أو تفيد بسلبية الإصابة بالفيروس تعود لأقل من 48 ساعة.

أما اللائحة الثانية فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي.

واشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول "تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام".

وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في المغرب 521426 حالة.

فرانس24/ رويترز

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