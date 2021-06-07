القضاء الفرنسي يحقق في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأوروبا

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فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في ملف ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، الشخصية المثيرة للجدل في لبنان الذي يتخبط في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. وستسمح التحقيقات على الأرجح بتوضيح مصدر "الثروة الكبيرة" التي يملكها سلامة الذي يقول إنها قانونية وإنه جمعها مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

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ينظر القضاء الفرنسي بعد نظيره السويسري في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، والذي أصبح شخصية مكروهة من اللبنانيين، في وقت يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

فعقب أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف الأحد مؤكدا معلومات ذكرها مصدر قضائي.

ومن المرجح أن تسمح التحقيقات على وجه الخصوص بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).

من هو رياض سلامة؟

وكان سلامة قد وصل إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

وقد ظل شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفي عالم الاقتصاد.

لكن فيما يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة المقرب من عائلة الحريري، حاليا إحدى الشخصيات التي تثير أكبر نفور في الشارع.

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على الرغم من القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

"تحقيق عالمي ذو بعد أوروبي"

وفيما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول "غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، تم تقديم شكويين في أبريل/نيسان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث ربما تكون مبالغ مالية مشبوهة قد عبرت.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدمتها مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية. أما بالنسبة إلى الشكوى الثانية فتقدمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

في هذا السياق، رحب محاميا "شيربا" والجمعية اللبنانية وليام بوردون وإميلي لوفيفر بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرين أنه "تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي". وقالا "سيُنظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي ركعت لبنان".

وتتهم شكواهما التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقربة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.

وتطالب المنظمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.

وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة "حاليا الملياري دولار". كما تفيد أن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في 2018". وتستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني "درج"، وتحقيقات منصة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد".

"أموال قانونية وميراث"

في المقابل، يشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

ووفقا لصحيفة "لوموند"، يوضح حاكم المصرف المركزي اللبناني أن "أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار" حين تسلم منصبه عام 1993، وأن "زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه"، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.

ويأتي التحقيق الجديد للنيابة المالية الوطنية الفرنسية ضمن قضايا يطلق عليها "مكاسب غير مشروعة"، وهي ملفات يدقق من خلالها القضاء الفرنسي بدفع من جانب منظمات غير حكومية، بمصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا، خصوصا أفارقة وشرق أوسطيون، يحتمل أن يكونوا قد جمعوها من أموال عامة مختلسة من دولهم.

فرانس24/ أ ف ب

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