فيروس كورونا: إسرائيل توسع حملة التطعيم لتشمل المراهقين بين 12 و16 عاما

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إسرائيليون في شوارع تل أبيب بعد رفع القيود ضد فيروس كورونا.

وسعت إسرائيل الأحد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما. وسمح تراجع معدل انتشار العدوى بإعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية، فيما أبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

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دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من مواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن وسعت الأحد حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما.

وتلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من 9,3 ملايين إسرائيلي (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح فايزر.

ولم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. لكن البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.

وسمح تراجع معدل انتشار العدوى بإعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية، فيما أبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

فرانس24/ أ ف ب

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