إسرائيل ترخص "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل لليمين المتطرف في القدس

رخصت إسرائيل الثلاثاء "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل لليمين المتطرف على أن تقام الأسبوع المقبل في القدس، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتأتي هذه الخطوة، على الرغم من تحذير حركة حماس من اندلاع مواجهة جديدة في حال الإبقاء على المسيرة، التي تأتي للاحتفال بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها سنة 1967.

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أجازت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف تقام بعد أسبوع في القدس، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وسبق أن حذرت حركة حماس من اشتعال مواجهة جديدة في حال الإبقاء على المسيرة، التي كانت مقررة أساسا الخميس قبل أن يعلن المنظمون إلغاءها.

وأوضح بيان مكتب نتانياهو الصادر عقب اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية "ستقام المسيرة الثلاثاء في 15 يونيو/حزيران وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون".

ثم طرح رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غانتس على الكابينت القرار التالي الذي تمت المصادقة عليه:



سيتم إجراء مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء الموافق 15 حزيران، بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 8, 2021

ما هي مسيرة الأعلام؟

وتعرف هذه المسيرة باسم "مسيرة الأعلام" وهي احتفال بإعلان الدولة العبرية القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها سنة 1967، ويشارك فيها الآلاف وتصل إلى القدس الشرقية المحتلة وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وفي السوق الرئيسي وفي الحي الإسلامي، ويتخللها استفزاز لسكانها مما يثير غضب الفلسطينيين.

وعمد المنظمون الاثنين إلى إلغاء المسيرة التي كانت مقررة أساسا الخميس لأن الشرطة لم توافق على مسارها. وستقام في موعدها الجديد بعد يومين من تصويت البرلمان لمنح الائتلاف الحكومي المناهض لنتانياهو الثقة.

فيما يلي بيان صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت):



يرى رئيس الوزراء نتنياهو أهمية في التوصل إلى إجماع واسع النطاق حول إجراء مسيرة الأعلام ولذا أوقف جلسة الكابينت للقيام باستراحة قصيرة وتوجه إلى وزير الدفاع بيني غانتس من أجل التوصل إلى هذا الإجماع. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 8, 2021

في هذا السياق، أفادت صحف إسرائيلية أن نتانياهو المدعوم من عدة أعضاء في حزبه كان يسعى إلى إبقاء المسيرة على الرغم من معارضة قادة الأجهزة الأمنية.

تحذيرات حماس!

في المقابل، قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الاثنين قبل إلغاء المسيرة "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 مايو/أيار"، في إشارة إلى بداية اندلاع النزاع الأخير الدامي.

وتابع "نقول للوسطاء آن أوان للجم هذا الاحتلال وإلا فالصواعق ما زالت قائمة". وتعالت الدعوات لمنع هذه المسيرة التي قد تؤدي إلى تجدد التوتر.

وكانت احتجاجات يومية شهدها حي الشيخ جراح في القدس الشرقية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح مستوطنين، اتسعت إلى أنحاء متفرقة من القدس وخصوصا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأدى ذلك إلى انفجار تصعيد دام مع حماس في غزة استمر 11 يوما وأدى إلى سقوط 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وإلى دمار هائل في القطاع المحاصر.

وعلى الجانب الإسرائيلي لقي 12 شخصا حتفهم بينهم طفل وفتاة وجندي.

فرانس24/ أ ف ب

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