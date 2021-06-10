مقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والسلطة تدين "التصعيد الخطير"

قوات إسرائيلية قرب احتجاج فلسطيني على المستوطنات في بيتا بالضفة الغربية المحتلة.4 يونيو/حزيران 2021.

قتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وأدانت السلطة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الخطير" الذي أدى إلى مصرع ضابطين في الاستخبارات العسكرية وأسير محرر. وردا على الحادث، تم إعلان إضراب شامل في جنين "حدادا على أرواح الشهداء".

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أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية.

وذكر مصدر أمني إسرائيلي أنه يشتبه بأن أحد الفلسطينيين الثلاثة "وراء إطلاق نار على جنود إسرائيليين" في وقت سابق. موضحا أن القتيلين الآخرين هما "من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية" وشهدا إطلاق النار.

كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهاد ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة". مضيفة أن "الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين".

الرئاسة تدين التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ضابطين وأسير محرر في جنين



التفاصيل: https://t.co/3VqzstROdU pic.twitter.com/DccXv7YqVA — Wafa News Agency (@WAFA_PS) June 10, 2021

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وأفاد المسؤول الأمني الإسرائيلي أن القوات الخاصة في جنين كانت تسعى "لاعتقال إرهابيين نفذا عملية إطلاق نار"، موضحا أن "فلسطينيا فتح النار على القوات وقتل بالرصاص". مشيرا إلى مقتل "فلسطينيين آخرين" اثنين في الموقع نفسه في تبادل لاحق "لإطلاق النار" بعد الحادث الأول.

ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية وفق ما أفاد ذات المصدر.

"تصعيد إسرائيلي خطير"

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر". وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة "إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة (...) ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا".

وردا على الحادث، تم إعلان إضراب شامل في مدينة جنين "حدادا على أرواح الشهداء".

وتقوم القوات الإسرائيلية بانتظام بتنفيذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين. وقد قتلت في 25 مايو/أيار فلسطينيا خلال إحدى العمليات في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله.

فرانس24/ أ ف ب

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