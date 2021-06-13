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الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021: المناظرة الثالثة والأخيرة وتحديات الرئيس الجديد

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

في المنظرة الثالثة والأخيرة للمرشحين السبعة لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، شن المرشح الإصلاحي عبد الناصر همتي هجوما على منافسيه من المحافظين متشددين، محذرا من فرض عقوبات جديدة في حال انتخاب رئيس محافظ متشدد. من جهته، شدد المرشح المحافظ ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي على التزامه بخطط العمل الشامل والمشترك كعقد وواجب أكد عليه المرشد الأعلى. وطالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور السبت بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة.