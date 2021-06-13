بايدن يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت ويؤكد تطلعه للعمل معه

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الذي يخلف بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما أمضاها في السلطة. وأضاف بايدن "ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة". وانتهت الأحد حقبة سياسية كاملة في إسرائيل مع إقصاء بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في الحكم.

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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا الأحد يهنئ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بعد نيله ثقة الكنيست.

وقال بايدن في بيان "باسم الشعب الأمريكي، أهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة"، مؤكدا أنه "يتطلع إلى العمل" مع بينيت "لتعزيز كل أوجه العلاقة الطويلة والوثيقة بين بلدينا".

وأضاف "ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة. إن العلاقات بين شعبينا هي الدليل على القيم التي نتقاسمها وعلى عقود من التعاون الوثيق".

وتابع بايدن أن "الولايات المتحدة تبقى داعما ثابتا لأمن اسرائيل. إن إدارتي ملتزمة بالكامل العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة للدفع قدما بالأمن والاستقرار والسلام بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والشعوب في أرجاء المنطقة".

وانتهت الأحد حقبة سياسية كاملة في إسرائيل مع إقصاء بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في الحكم.

فرانس24/ أ ف ب

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