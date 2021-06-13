سوريا: عشرات القتلى إثر قصف مدفعي استهدف مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة

© أ ف ب

عناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يبحثون عن ناجيين تحت أنقاض مستشفى الشفاء بعد قصف مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الثوار شمال سوريا، في 12 يونيو/حزيران 2021.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن نحو 18 شخصا قتلوا إثر قصف مدفعي استهدف مدينة عفرين السورية وأصاب "مستشفى الشفاء" في المدينة التي يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من تركيا. ومن بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وامرأتان وطفلان، وأحد المعارضين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 23، وفقا للمرصد.

إعلان اقرأ المزيد

في حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العديد الكبير للجرحى، قتل 18 شخصا على الأقل في قصف مدفعي استهدف السبت مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة وأصاب مستشفى خصوصا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وامرأتان وطفلان، قضوا في القصف الذي اصاب مستشفى الشفاء في المدينة التي يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من تركيا، بحسب المرصد. وأضاف المرصد أن مقاتلا معارضا لقي حتفه ايضا في المستشفى، فيما بلغ عدد الجرحى 23.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "القصف استهدف أحياء عدة في المدينة وأصاب المستشفى". وأورد المرصد في بيان أن "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العديد الكبير من الجرحى.

قوات سوريا الديمقراطية تنفي ضلوعها في القصف

وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب "تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية". ونفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف.

ومنطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في آذار/مارس 2018.

وعلى غرار المناطق التي تسيطر عليها فصائل موالية لانقرة، تشهد المنطقة بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.

والخميس، قتل 12 شخصا على الأقل في شمال غرب سوريا بينهم مقاتلون في قصف للنظام السوري استهدف منطقة ادلب، بحسب المرصد.

وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 عن نحو نصف مليون قتيل وفق المرصد السوري وأدى إلى تهجير ونزوح الملايين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك