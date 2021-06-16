إيران: انسحاب الإصلاحي محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي قبل يومين من موعد الاقتراع

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انسحب الإصلاحي محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي الإيراني قبل يومين من موعد فتح مراكز الاقتراع، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأربعاء، وأكده متحدث باسمه لوكالة "إسنا"، مشيرا إلى أن بيانا بشأن هذا الانسحاب سيصدر في الساعات المقبلة. ولن يغير هذا الوضع الجديد أي شيء في مسار الانتخابات الرئاسية الإيرانية بحكم أن استطلاعات الرأي منحته أدنى نسبة من نوايا التصويت، فيما تشير إلى أن المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا.

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تقلص عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى ستة بعد انسحاب الإصلاحي محسن مهر علي زاده، قبل حوالى 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن مهر علي زاده (64 عاما) سحب ترشيحه، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهتها، نقلت وكالة "إسنا" عن متحدث باسم حملة مهر علي زاده، تأكيده الانسحاب، مشيرا إلى أن بيانا بشأنه سيصدر "في الساعات المقبلة".

وكانت قائمة المرشحين الذين نالوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور، تتألف من سبعة هم اثنان من الإصلاحيين (مهر علي زاده وعبد الناصر همتي، الحاكم السابق للمصرف المركزي)، إضافة إلى خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات.

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ويستبعد أن يؤثر الانسحاب على المسار الانتخابي، اذ إن استطلاعات الرأي التي نشرت في الفترة الماضية، منحت مهر علي زاده أدنى نسبة من الأصوات. وأظهرت أحدث أرقام "مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين" ("إسبا")، أن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون لمهر علي زاده، بقيت دون الواحد بالمئة.

شغل مهر علي زاده منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي (2001-2005)، واعتزل الشأن العام بعدما تولى منصب محافظ أصفهان (وسط) في 2017-2018. وقد خاض الانتخابات الرئاسية العام 2005، حين نال أقل من خمسة بالمئة من الأصوات.

وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في إيران، تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وتوقعت استطلاعات الرأي القليلة التي أجريت في الفترة الماضية، أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة، علما بأن آخر عملية اقتراع شهدتها الجمهورية الإسلامية (الانتخابات التشريعية لعام 2020)، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب

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