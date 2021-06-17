الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ريبورتاج - الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021: المرشحون يلجأون إلى تطبيقات "محظورة" لدعم حملاتهم

الانتخابات الرئاسية الإيرانية. © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

تعيش إيران على وقع انتخابات رئاسية غابت عنها أغلب صور المرشحين باستثناء مرشح المحافظين الأول إبراهيم رئيسي، وفقا لما أفاد به مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا. ومن الجدير بالذكر أن معظم المرشحين اعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي علما أن معظم هذه التطبيقات محظورة في إيران. ويتابع نحو 36% من المهتمين بالاستحقاق الرئاسي في إيران أخبار المرشحين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يعتمد 52% منهم على وسائل الإعلام الرسمية كمصدر للمعلومة، وفقا لاستطلاعات الرأي الإيرانية.