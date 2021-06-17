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لبنان: إضراب عام واعتصامات بدعوة من الاتحاد العمالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 5 دقائق

لبت القوى العاملة في لبنان دعوات الاتحاد العمالي العام لإجراء إضراب مفتوح، ولكن المشاركة في هذا الإضراب لم تكن بالكثافة المرجوة مقارنة بتردي الأوضاع المعيشية، وفقا لما أفاد به المحلل السياسي سيركيس أبوزيد. وأرجع المشاركة الضعيفة في الإضراب إلى عدم نضوج الحركة الشعبية حتى الآن، حيث أنها لم تتمكن من الاتفاق على قيادة مشتركة. وشاركت الطبقة السياسية عبر بيانات في هذه الحركة الاحتجاجية والإضراب ما أفقده معناه وجدواه كما قال المحلل السياسي .