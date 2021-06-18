اعتقال عشرة فلسطينيين خلال مواجهات في القدس الشرقية أسفرت عن إصابات

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عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية في القدس بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2021

خلال مواجهات عنيفة في حرم المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة الجمعة، أصيب تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى جراء "الضرب والقنابل المطاطية والصوتية". واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 فلسطينيين. وجاءت المواجهات بعد تظاهرات للفلسطينيين ضد القوميين اليهود الذين خرجوا في مسيرة الثلاثاء في القدس الشرقية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية رددوا خلالها عبارات مهينة للإسلام هاتفين "الموت للعرب".

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الجمعة 10 فلسطينيين خلال مواجهات في حرم المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، فيما أصيب تسعة أشخاص عندما رشق المتظاهرون الحجارة وأطلق عناصر الأمن الرصاص المطاطي، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن نحو ألف شخص تجمعوا خلال صلاة الجمعة وهتفوا "الله أكبر" ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية. وأضاف أن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على الشرطة التي داهمت الموقع.

وأفادت الشرطة في بيان "بدأ عشرات الشبان بالإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة على الشرطة" مضيفة أنه "تم توقيف 10 مشتبه بهم".

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى جراء "الضرب والقنابل المطاطية والصوتية".

وجاءت المواجهات بعد تظاهرات للفلسطينيين ضد القوميين اليهود الذين خرجوا في مسيرة الثلاثاء في القدس الشرقية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية رددوا خلالها عبارات مهينة للإسلام هاتفين "الموت للعرب".

وتصاعدت مواجهات الشرطة مع المصلين الفلسطينيين مطلع أيار/مايو وتسببت بأكثر المعارك دموية منذ سنوات إثر اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وفي مقدمها حركة حماس.

ودخل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس التي تحكم غزة حيز التنفيذ في 21 الشهر الماضي، منهيا 11 يوما من القتال الدامي.

وكان الجمعة اليوم الثاني من الاحتجاجات الفلسطينية. وقبل ذلك بيوم، قالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية أشخاص تظاهروا عند باب العامود، مدخل المدينة القديمة، حيث تجمع المشاركون في مسيرة اليهود القوميين.

وتظاهر فلسطينيون الجمعة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة ضد توسيع مستوطنة يهودية على أراضي قرية بيتا.

وذكر الهلال الأحمر أن 47 شخصا أصيبوا بجروح جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

فرانس24/ أ ف ب

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