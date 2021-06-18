الجيش الإسرائيلي يشن غارات على "مواقع عسكرية" تابعة لحماس بغزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع

أكد الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته الحربية أغارت ليل الخميس-الجمعة على مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق الخميس من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية حيث أشعلت حوالى عشرة حرائق.

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شن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وقال في بيان إن مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية تابعة للحركة الإسلامية ردا على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق الخميس من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية حيث أشعلت حوالى عشرة حرائق.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات موقعا عسكريا لحماس في مدينة غزة وآخر في خان يونس (جنوب القطاع) تستخدمه الحركة لإطلاق صواريخ على الدولة العبرية.

بدوره قال مصدر أمني في القطاع إن "طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات عدة استهدفت مواقع للمقاومة في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا (شمال) وخان يونس (جنوب)".

ووفقا لشهود عيان فإن المواقع التي استهدفت تتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. من ناحيته قال مصدر في الحركة لفرانس برس إنه "تم إبلاغ الوسيط المصري بالعدوان الإسرائيلي الجديد والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار". وأضاف أن "المقاومة لن تسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك جديدة".

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وفي بيان تلقته فرانس برس قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن "قصف الاحتلال لمواقع للمقاومة ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل ترميم معنويات جنودها وقادتها التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس"، الاسم الذي أطلقته الفصائل على الحرب الخاطفة التي دارت بينها وبين إسرائيل الشهر الماضي.

وحذر برهوم من أن "ارتكاب الاحتلال أي حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، له بالمرصاد".

من ناحيته قال مصدر في الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل في القطاع إن "المقاومة أطلقت النار من رشاشات ثقيلة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة (المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) كما أطلقت النار باتجاه مسيرات حلقت في أجواء القطاع".

وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع ووقف إطلاق النار الذي أقر في 21 أيار/مايو وأنهى حربا استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

فرانس24/ أ ف ب

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