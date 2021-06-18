مباشر: الإيرانيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد

يتوجه الإيرانيون الجمعة إلى مراكز الاقتراع للتصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين ثلاثة منهم ينتمون إلى معسكر المحافظين المتشددين بعد انسحاب ثلاثة أسماء في آخر لحظة من السباق. تابعوا هذه الانتخابات لحظة بلحظة على موقع فرانس24.

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يدلي الإيرانيون منذ صباح الجمعة بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للمعتدل حسن روحاني. ويشارك في هذه الانتخابات 59 مليون ناخب. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المشاركة سوف لن تتعدى 41 بالمئة، وهي أقل بكثير من تلك التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.

وتجرى هذه الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، عمقتها جائحة فيروس كورونا مع ما يرافق ذلك من استياء الإيرانيين من هذا الوضع.

ويعتبر المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية والمقرب من المرشد الأعلى، المرشح الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات، لعدم وجود منافسين من نفس الحجم جراء إقصاء "مجلس صيانة الدستور"، المكلف بمراقبة الانتخابات، لعدد من الأسماء الوازنة.

وكان المجلس قد وافق على ملفات سبعة أسماء للمشاركة في السباق الرئاسي من أصل 600 ترشيح، تبقى منهم أربعة فقط بعد انسحاب ثلاثة.

ودعا الكثير من الشخصيات السياسية في صفوف الإصلاحيين إلى مقاطعة هذه الانتخابات بينها مير محسن موسوي، زعيم "الحركة الخضراء" الذي يوجد رهن الإقامة الجبرية إلى جانب زوجته منذ 2011، والرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد إضافة إلى العديد من السياسيين الذين أقصاهم "مجلس صيانة الدستور".

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