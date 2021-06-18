ريبورتاج: هل تشكل نسبة التصويت الرهان الأبرز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

لا يخفي الكثير من الإيرانيين نيتهم عد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2021 بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. © فرانس24 - صورة مقتطفة من الشاشة

تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إيران، التي تجري الجمعة، رهانا كبيرا بالنسبة لسلطات البلاد. فمن المرجح أن تعطي مؤشرا عن الزخم الذي سيمنحه الشعب الإيراني للرئيس الجديد على الساحتين الداخلية والخارجية. ولا يخفي الكثير من الإيرانيين خيبة أملهم من الطبقة السياسية، معربين عن استيائهم من تدني أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. من جانبهم، يأمل المحافظون بإقبال كبير على مراكز الاقتراع. تقرير موفدي فرانس24 إلى طهران مايسة عواد وجيمس أندريه ورميو لانغلوا.