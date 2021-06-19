الإيرانيون يترقبون الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية والرهان نسبة التصويت

موظف انتخابي يفرغ صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في طهران. 19 يونيو/حزيران 2021.

تعلن السلطات الإيرانية السبت عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وتخللتها تساؤلات عن نسبة المشاركة التي تعد الرهان الأساسي. واستبق الرئيس حسن روحاني السبت إصدار النتائج قائلا بأن الدورة الأولى للانتخابات أفضت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، فيما هنأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي على "فوزه".

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يترقب الإيرانيون السبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بعد عملية اقتراع جرت في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية، ورافقتها تساؤلات عن نسبة المشاركة.

وشرع فجرا في فرز الأصوات بعيد إقفال صناديق الاقتراع، إثر عملية تصويت امتدت زهاء 19 ساعة، ودعي لها أكثر من 59 مليون مواطن اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة.

وأغلقت المراكز عند الثانية السبت (21,30 ت غ الجمعة)، بعد تمديد مهلة الاقتراع ساعتين إضافيتين، وهو ما كانت السلطات ألمحت سابقا إلى احتمال حصول ذلك في حال الحاجة، لا سيما في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية الـ13 في تاريخ الجمهورية الإسلامية بحلول الظهر (07,30 ت غ).

روحاني يعلن انتخاب الرئيس

وفي السياق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه.

وقال روحاني في كلمة متلفزة "أهنئ الشعب على خياره (...) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تم انتخابه من قبل الشعب".

وفي منشورات عبر مواقع التواصل أو بيانات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، هنأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى الإصلاحي عبد الناصر همتي، إبراهيم رئيسي (60 عاما) الذي كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.

وخاض السباق أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، ما أثار إمكان حصول امتناع واسع عن التصويت.

نتائج مخالفة للتوقعات؟

وفي غياب منافس جدي يبدو رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين اعتبارا من 2013.

لكن بعض الدورات الانتخابية الرئاسية في الجمهورية الإسلامية خصوصا منذ 1997، شهدت نتائج مخالفة للتوقعات.

وفي حال عدم نيل أي من المرشحين الغالبية المطلقة، تجرى دورة ثانية في 25 يونيو/حزيران بين المرشحين اللذين حصدا أعلى عدد من الأصوات.

ويتوقع أن يعزز فوز رئيسي، في حال تحققه، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في الانتخابات التشريعية العام الماضي.

نسبة التصويت أبرز الرهانات

وستكون نسبة الاقتراع موضع ترقب علما بأن أدنى مشاركة في انتخابات رئاسية بلغت 50,6 بالمئة (عام 1993). وقبل يوم الاقتراع، رجحت استطلاعات رأي ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة.

ولم تصدر أي أرقام رسمية حتى صباح السبت بينما توقعت وكالة "فارس" التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين (الأصوليين)، الجمعة أن تتجاوز النسبة 50 بالمئة.

وخلال آخر انتخابات رئاسية أجريت قبل أربعة أعوام، بلغت نسبة المشاركة 73 بالمئة، فيما شهدت الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.

وأمس، دشن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الانتخابي بتجديد الدعوة للمشاركة الكثيفة لأن "ما يفعله الشعب الإيراني اليوم، يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات". ودعا خامنئي مؤخرا مرارا إلى المشاركة بكثافة وتجاهل حملات من معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن ذلك. لكن البلاد شهدت حملة من دون حماسة كبيرة.

من هو إبراهيم رئيسي؟

ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية لخمسة مرشحين من المحافظين المتشددين واثنين من الإصلاحيين، قبل أن ينسحب ثلاثة منهم الأربعاء. وتنافس رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من خامنئي، مع المتشددين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.

وحصد رئيسي 38 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2017، وتولى مناصب عدة على مدى عقود، خصوصا في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقطه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق). كما تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.

واستبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 2005 و2013. وأعطى استبعاد المجلس أسماء كبيرة خصوصا لاريجاني الذي كان يُتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حسمت مسبقا.

البرنامج النووي والاقتصاد

ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى. وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلله انفتاح نسبي على الغرب توج بإبرام اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن مفاعيله انتهت تقريبا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتترافق الانتخابات مع مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق. وأبدى المرشحون تأييدهم أولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق في حال امتثال الولايات المتحدة لموجباته.

وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتمدت السلطات الشدة في قمعها.

وسيشكل الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما شدد عليه خامنئي أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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