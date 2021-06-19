ردود الفعل تتباين بين التهنئة والتنديد حول فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

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المرشح ابراهيم رئيسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2021.

بعد الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بتهنته وعبر أيضا عن أمله "في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء". قبل أن يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره خطاب تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب معبرا عن استعداده للعمل معه. كما هنأت دولة الإمارات إبراهيم رئيسي بفوزه متمنية دوام الاستقرار للجمهورية الإسلامية.

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توالت ردود الفعل بعد الإعلان عن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في طهران بين بيانات التهئنة والتذكير بسجل رئيس في ملف حقوق الإنسان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال مسؤول صحفي في سفارة روسيا بطهران قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ رئيسي السبت على الفوز بانتخابات الرئاسة، حسب إفادة وكالة الإعلام الروسية.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن بوتين عبر أيضا عن أمله "في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

من جانبه هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الإيراني المنتخب معبرا عن إيمانه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين خلال فترة رئاسته.

وكتب أردوغان في رسالة إلى رئيسي "إذ أعبر عن اعتقادي بتعزيز التعاون بين بلدينا خلال فترة رئاستكم، فإنني على أتم استعداد للعمل معكم". وأضاف أنه يتطلع لزيارة إيران بعد انتهاء جائحة كورونا.

نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد

هنأت دولة الإمارات السبت إبراهيم رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات والحاكم الفعلي لدبي في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر "نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر .. متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار".

نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر .. متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 19, 2021

أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

"إن حقيقة صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه بشأن جرائم ضد الإنسانية كالقتل والاختفاء القسري والتعذيب لتذكرة مؤلمة بأن الإفلات من العقاب له السيادة في إيران. نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولا تمارس ولاية قضائية دولية".

مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس

"إبراهيم رئيسي نصير مذبحة 1988 وقاتل مجاهدي خلق هو آخر محاولة لخامنئي للحفاظ على نظامه. خامنئي الضعيف المحاط بالأزمات والمنزعج من انتفاضات تلوح في الأفق، تخلص من جميع المنافسين لتنصيب رئيسي، أحد أعتى المجرمين ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، رئيسا".

حركة حماس في غزة

"تتقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيّد علي خامنئي، وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعبا، بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية، والتي اختار فيها الشعب الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران".

"نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد والنجاح في قيادة البلاد، خدمة للجمهورية الإسلامية في إيران، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مزيد من التنمية والتقدم والرخاء، ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني".

وكان المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي قد فاز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 61,95 بالمئة من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنت السبت، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ورئيسي (60 عاما) قاض من غلاة المحافظين ومن الموالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ويخضع لعقوبات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكما كان متوقعا، خرج "حجة الإسلام" رئيسي (60 عاما) فائزا من الدورة الأولى لانتخابات جرت في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية تسببها العقوبات الأمريكية، ورافقتها أسئلة عن المشاركة بعد استبعاد منافسين جديين من قائمة الترشيحات.

وأعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أن رئيسي نال 17,926,345 صوتا، من إجمالي المقترعين الذين بلغ عددهم 28,933,004.

وشكل هؤلاء 48,8 بالمئة من الناخبين، وهي أدنى نسبة اقتراع في انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية الإسلامية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 73 بالمئة، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.

فرانس24/ رويترز

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