الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ريبورتاج: تداعيات العقوبات الاقتصادية تخيم على أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وتشديده العقوبات على إيران، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في الجمهورية الإسلامية. ويعتبر تصدير البضائع الأمريكية إلى إيران ممنوع نظريا، لكن بعض التجار ينجحون في الالتفاف على العقوبات وتوفير السلع لكن بأسعار باهظة. وبحسب البنك الدولي، تجاوز التضخم 48 في المئة في شباط/ فبراير. فيما يأمل الإيرانيون أن يساهم انتخاب رئيس جديد في البلاد في التوصل لاتفاق جديد مع القوى الغربية ينهي العقوبات التي صعبت حياتهم. تقرير: مايسة عواد وروميو لانغلوا وجايمس أندريه.