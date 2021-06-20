ريبورتاج: فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.. بين الاحتفال والإحباط

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احتفل المئات من الإيرانيين بانتخاب رئيس بلادهم الجديد إبراهيم رئيسي، في ساحة الإمام الحسين الواقعة جنوب طهران. 48.8 بالمئة من الإيرانيين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، نسبة متدنية جدا مقارنة مع الانتخابات السابقة التي شارك فيها 73 بالمئة من المواطنين. لكن وبعيدا عن احتفالات أنصار رئيسي، تباينت الآراء بين متفائل بالتغيير، وفاقد للأمل والثقة. ويواجه الرئيس الإيراني الجديد تحديات اقتصادية أبرزها التضخم والبطالة وانهيار العملة المحلية.